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Замах на Бабченка: організатора підозрюють у тероризмі

2.3тЧитати новину російською

Співробітники СБУ повідомили про підозру організатору замаху на вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

За інформацією джерел "Українських Новин" у правоохоронних органах, затриманому повідомили про підозру вночі за ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу.

При цьому він сам поки не ознайомлений з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Захист підозрюваного поки не коментує цієї ситуації.

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Також СБУ опублікувала відео затримання у Києві організатора "вбивства" Бабченка.

Зазначимо, що організатор знайшов для виконання вбивства екс-учасника АТО, якому і заплатив $15 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що у нього стріляли, після чого він "помер" у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ з затримання замовника вбивства журналіста.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
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