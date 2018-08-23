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Замах на активістів в Одесі: в поліції зробили заяву щодо підозрюваних

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Співробітники поліції затримали в Одесі двох зловмисників, які вчинили замах на місцевих громадських активістів - главу одеського відділення Народного Руху України Михайла Кузаконя і журналіста Григорія Козьму.

Про це написав глава Національної поліції Сергій Князєв в своєму мікроблозі в Twitter, подякувавши за серію розкритих злочинів.

"Дякую кримінальній поліції за серію розкритих злочинів. Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня цього року зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь", - написав він.

Замах на активістів в Одесі: в поліції зробили заяву щодо підозрюваних

Підозрюваний у нападі на активістів

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Нагадаємо, вантажівка влетіла в машину активістів на великій швидкості. Водій вистрибнув на ходу і зник з місця злочину.

Замах на активістів в Одесі: в поліції зробили заяву щодо підозрюваних

Підозрюваний у нападі на активістів

Підозрюваний у нападі на активістів

Підозрюваний у нападі на активістів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кузаконь розповідав, що замах було скоєно тоді, коли він підходив до хвіртки свого будинку.

Більш того, руху активіста, який він очолює, неодноразово погрожували розправою через розслідування справи клану мера Одеси Геннадія Труханова. Також 11 річний свідок замаху на активістів розповів, як це було.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Особа
Сергій Князєв
Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкт
поліція
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