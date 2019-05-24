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/Розслідування

Замах на активістів в Одесі: в поліції заявили про зникнення речових доказів

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Ряд речових доказів у справах про замах на активістів в Одеській області зникли.

Про це повідомив заступник глави Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад на останньому засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування нападу на Катерину Гандзюк, повідомляє LB.

"Так, такий факт (зникнення речових доказів) дійсно має місце. По даній ситуації було проведено службове розслідування. За результатами службового розслідування ряд співробітників був звільнений з органів Національної поліції. Матеріали і висновки службового розслідування направлені по територіальності в ГБР (Державне бюро розслідувань) , яким свого часу внесена інформація в ЕРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) і розпочато розслідування. Якщо буде встановлено, що дії співробітників поліції мають ознаки складу злочину, вони будуть нести кримінальну відповідальність", - сказав він.

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Сергій Стерненко

Сергій Стерненко

Невгад зазначив, що втрата речових доказів стосується 3 кримінальних проваджень:

"Мається на увазі три кримінальні провадження у епізоду, який об'єднаний в одне кримінальне провадження ... Крім ситуації по Одесі фактично нами не було встановлено фактів відсутності або кримінальних проваджень або речових доказів", - підкреслив він.

Позафракційний депутат Верховної Ради України Борислав Береза має намір ще направити в Нацполіцію повідомлення для розслідування фактів систематичного зникнення протягом 3 років речових доказів у справі активістки Валентини Макарової в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізно ввечері 24 травня 2018 року в Одесі з ножем напали на колишнього лідера місцевого осередку "Правого сектора", громадського активіста Сергія Стерненко.

Раніше 1 травня в Одесі Стерненко вистрілили в потилицю.

22 вересня 2018 року в Одесі невідомий вчинив замах на активіста Олега Михайлика. Йому вистрілили в грудну клітку.

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Особа
Сергій Стерненко
Місце
УкраїнаОдеса
Тег
активисти
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Ронович Рон
Ронович Рон
Старненко ублюдок убил человека , свалил на него якобы,что тот на него покушался, а Луценко тварь всё сделал чтобы того не посадили, вот и вся Порошенковская реформа в действии.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Такие стерненки в свое время расстреливали таких как бродский, а теперь бродские усиленно лижут стерненкам)))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бедный Стерненко долго гнался за нападавшим и зарезал его. Типичная самооборона.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Семёнов Александр, 100 пудов! Известный блоггер же сказал, что добьётся посадки Стерненки. Вот тот и подсуетился. А потом прыгучие мутанты очень трогательно рассказывают про законность, конституционные нормы и прочие страшные вещи.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Крым Андрей, Причем своим же ножом.... наверное этот нож и "пропал"
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