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17 лютого • оновлено в 22:21
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Взяв гроші і зник: Мосійчук показав фото "виконавця" замаху і назвав тих, хто "злив" справу

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Колишній народний депутат Ігор Мосійчук розповів, як контррозвідка СБУ розіграла другий замах на нього і нібито "злила" гучну справу.

Скандальні подробиці, які були невідомі раніше, прозвучали в інтерв'ю на каналі "Свободный". Деталями поділилася також людина, яка брала "замовлення" на Мосійчука і співпрацювала зі спецслужбою – чеченець Анзор (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, співробітники контррозвідки дали Анзору контакти підставного "кілера" і влаштували так зване стеження за Мосійчуком, передаючи всі матеріали замовникам нового замаху в Чечню, щоб у тих не виникало підозр.

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"Особистий кат Кадирова": Мосійчук назвав організатора замаху на нього

Мосійчук показав "виконавця" замаху і звинуватив СБУ

Мосійчук показав "виконавця" замаху і звинуватив СБУ

За словами Анзора, виконавцем повинен був стати колишній командир роти Нацполіціі "Східний корпус" Олег Ширяєв. Він домовився з Анзором про всі деталі – "кілер" за гроші повинен був надати відео вбивства.

Олег Ширяєв

Олег Ширяєв

Переписка Анзора з Ширяєвим

Переписка Анзора з Ширяєвим

Передоплату в розмірі 20 тисяч доларів Ширяєву привіз кур'єр від глави Чечні Рамзана Кадирова. Відразу після цього співробітник СБУ Олександр Поклад, який організував "гру" перестав виходити на зв'язок із Мосійчуком. Не відповідали в СБУ і на дзвінки Анзора.

Підтвердження передачі авансу

Підтвердження передачі авансу

Через кілька місяців Поклад зізнався Мосійчуку, що всіх слідчих у справі фактично звільнили. Далі, за словами колишнього нардепа, "почався мороз" і більше ні в кого неможливо було дізнатися ніякі деталі.

Нічого нібито не зробив і глава СБУ Іван Баканов, якому Мосійчук поскаржився на дії його підлеглих.

Анзора також обурило, що контррозвідка СБУ взяла передоплату і зникла. Крім того, чеченцеві заборонили в'їзд в Україну.

"Організатор" замаху Анзор

"Організатор" замаху Анзор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що вбивство Аміни Окуєвої і замахи на її чоловіка Адама Осмаєва і колишнього нардепа Ігоря Мосійчука "замовило" оточення глави Чечні Рамзана Кадирова.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Замах на Мосійчука
Особи
Адам Осмаєв Аміна Окуєва Іван Баканов Ігор Мосійчук
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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