Залив окріп у рот: моторошна історія у Запоріжжі отримала несподіване продовження

Чоловік, який облив свою цивільну дружину Анастасію Шаповалову із Запоріжжя окропом, стверджує, що жінка нібито заслужила на такі пекельні муки.

Так, в ефірі "Говорить Україна" він заявив, що дівчина нібито розповіла все не зовсім так, як воно є. За його словами, дружина любила випити і зраджувала йому. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Того дня, з його слів, вони пили разом до четвертої години ранку. В ході пиятики Настя сказала йому, що зрадила. Це вже був нібито третій випадок. Не витримавши цього, він схопив каструлю, в якій якраз тоді варилися макарони, і облив окропом цивільну дружину.

Співмешканець, який вилив цивільній дружині окріп у рот

Сама потерпіла записала відеозвернення, яке опублікували волонтери у Facebook.

За її словами, співмешканець контролював кожен крок. У день трагедії Настя з дітьми нібито мала переїхати на іншу квартиру. Це, каже жінка, і викликало таку агресію.

Анастасія Шаповалова

Як повідомляв OBOZREVATEL, після нападу неадекватного співмешканця жінка отримала 21% опіків тіла, а також пошкодження слизової оболонки горла.

Співмешканець спочатку вилив на неї 4 літри окропу, а потім схопив ножиці і обрізав волосся.

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