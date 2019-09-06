Залишився маленький син: названо ім'я загиблого на Донбасі воїна ЗСУ

У четвер, 5 вересня, на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув сержант 53-ї бригади Збройних сил України Михайло Ткачишин.

Про це повідомляється на сайті Херсонської міської ради.

Стало відомо, що 31-річний сержант Ткачишин виконував бойове завдання в районі проведення Операції Об'єднаних сил. Противник почав обстріл українських позицій, під час якого і був убитий військовослужбовець, у районі Горлівки Донецької області ввечері 5 вересня близько 20:30.

Названо ім'я загиблого на Донбасі воїна ЗСУ politeka.net

Михайло Ткачишин народився 20 вересня 1988 року в Херсоні. У нього залишився п'ятирічний син.

Як уточнює "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу міської ради, прощання з Героєм відбудеться в понеділок, 9 вересня, о 10:30 в Обласному палаці молоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня в місті Христинівка Черкаської області попрощалися з воїном Збройних сил України Олександром Грицаюком, який помер від поранень, отриманих на Донбасі.

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