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8 вересня • оновлено в 11:23
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/ Розслідування

Залишився маленький син: названо ім'я загиблого на Донбасі воїна ЗСУ

20.3т Читати матеріал російською

У четвер, 5 вересня, на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув сержант 53-ї бригади Збройних сил України Михайло Ткачишин.

Про це повідомляється на сайті Херсонської міської ради.

Стало відомо, що 31-річний сержант Ткачишин виконував бойове завдання в районі проведення Операції Об'єднаних сил. Противник почав обстріл українських позицій, під час якого і був убитий військовослужбовець, у районі Горлівки Донецької області ввечері 5 вересня близько 20:30.

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Названо ім'я загиблого на Донбасі воїна ЗСУ

Названо ім'я загиблого на Донбасі воїна ЗСУ

politeka.net

Михайло Ткачишин народився 20 вересня 1988 року в Херсоні. У нього залишився п'ятирічний син.

Як уточнює "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу міської ради, прощання з Героєм відбудеться в понеділок, 9 вересня, о 10:30 в Обласному палаці молоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня в місті Христинівка Черкаської області попрощалися з воїном Збройних сил України Олександром Грицаюком, який помер від поранень, отриманих на Донбасі.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Збройні сили України ООС
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Иванов Славик
Иванов Славик
За легкими бабками рогуль отправился , ну и получил ипотеку ！
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
выполнял боевую задачу в районе проведения Операции... Так кто начал?
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Когда погибает какел -все равно , да и хрен сним ! В вот когда сдыхает вырусь - то очень это радует !
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