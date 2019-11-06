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6 листопада • оновлено в 10:25
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Залишив записку: на Одещині школяр моторошно наклав на себе руки

1.6т Читати матеріал російською

На Одещині у місті Чорноморську покінчив життя самогубством 11-класник. Хлопець стрибнув із балкона 16-поверхового будинку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області. Сталася НП по вулиці Віталія Шума. Хлопець залишив передсмертну записку.

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Згідно з нею, учень 7-ї школи скоїв суїцид через нерозділене кохання, передає 04868.com.ua. За словами знайомих хлопця, він добре навчався, був відмінником, брав участь в різних олімпіадах. Останнім часом його поведінка різко змінилося, він відмовлявся від участі у будь-яких заходах.

Залишив записку: на Одещині школяр моторошно наклав на себе руки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня у Шанхаї 13-річний українець наклав на себе руки через постійні знущання шкільного вчителя.

Адміністрація школи не визнала провини молодого вчителя, який глумився з хлопця, що він з України, обзивав його недолюдиною і нерідко вдавався до фізичної сили.

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Місце
Україна
Тег
самогубство
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
А что не так сказал "молодой учитель"?
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