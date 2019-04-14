Залишив записку і повісився: на Львівщині школяр закінчив життя самогубством

У Львівській області в Бродівському районі школяр наклав на себе руки, залишивши перед цим передсмертну записку.

Загиблому було 16 років, він навчався в десятому класі, пише "АіФ Україна" з посиланням на інформацію прес-секретаря поліції Львівської області Світлану Добровольську.

"Школяр наклав на себе руки шляхом повішення. Він залишив передсмертну записку, але її зміст не розголошується", – уточнили в ЗМІ.

Нагадаємо, що в березні здійснив суїцид 17-річний житель Донецької області. Він кинувся під електропоїзд.

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Як писав OBOZREVATEL, в лютому на території колишнього рибгоспу, біля станції метро "Видубичі" в Києві, виявили труп 24-річного хлопця. Також була знайдена записка, яку він залишив перед суїцидом.

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