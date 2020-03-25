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26 березня • оновлено в 01:24
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Залишив три райони: Путін прийняв скандальне рішення по землях Криму

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В окупованому Росією Криму заборонили іноземцям володіти землею в прикордонних районах українського півострова.

Про це повідомила "Медуза" з посиланням на указ президента країни-агресора Володимира Путіна від 20 березня.

До переліку увійшли всі прикордонні райони Криму, вісім з десяти муніципалітетів Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова.

Заборона не поширюється на три райони Криму, який не межують з материковою Україною і не мають виходу до Чорного моря: Первомайський, Красногвардійський і Білогірський.

Путін прийняв скандальне рішення по землях Криму

Путін прийняв скандальне рішення по землях Криму

16 березня було шоста річниця окупації Криму Росією. OBOZREVATEL згадував, як насправді проходив не визнаний Україною і світом референдум на півострові і яким був його результат в реальності.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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