Залишив три райони: Путін прийняв скандальне рішення по землях Криму

В окупованому Росією Криму заборонили іноземцям володіти землею в прикордонних районах українського півострова.

Про це повідомила "Медуза" з посиланням на указ президента країни-агресора Володимира Путіна від 20 березня.

До переліку увійшли всі прикордонні райони Криму, вісім з десяти муніципалітетів Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова.

Заборона не поширюється на три райони Криму, який не межують з материковою Україною і не мають виходу до Чорного моря: Первомайський, Красногвардійський і Білогірський.

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