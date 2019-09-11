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11 вересня • оновлено в 13:25
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"Залишив без бою!" Гіркін заявив про втечу терористів "ДНР" із позицій на Донбасі

10.4т Читати матеріал російською

Ексватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що терористи без бою втекли з позицій на хуторі Петровському на Донбасі.

За його словами, ці позиції окупанти з 1-го корпусу "народної міліції ДНР" утримували протягом п'яти років. Скріншот його повідомлення у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" опублікував у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Виявляється, "зрада" буває не тільки у нас!!! За словами Стрєлкова-Гіркіна, орки залишили свої позиції", – написав захисник України.

Ігор Гіркін

Ігор Гіркін

theinsider.ua

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"Залишив без бою!" Гіркін заявив про втечу терористів "ДНР" із позицій на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркін зізнався, що в зоні проведення ООС на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ зросли в три-чотири рази. За його словами, українські військовослужбовці буквально "змішують із землею" окупантів, навчившись "без атак", у межах позиційної війни, знищувати їхні позиції.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Ігор Гиркин (Стрєлков) Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР Збройні сили України
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вот так без поддержки раиссянской армии воюет донбасское попочление.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Где его откапали.
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