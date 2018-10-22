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''Залишити тільки Запоріжжя'': в Росії зажадали анексії всієї України

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Скандальний депутат Державної думи Росії Володимир Жириновський закликав владу до анексії практично всієї території України.

У своєму Telegram-каналі він "блиснув" знанням історії, написавши, що нібито "Україна - це відірвана більшовиками частина Росії".

"Україна повинна повернутися в свої історичні межі - межі Запорізької області. Все інше потрібно повернути", - заявив Жириновський.

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Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

Vesti.Ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жириновський регулярно закликає до агресії проти України. Нещодавно скандальний політик заявив, що території країни "поділять між собою Росія і Захід".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
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Дудко Олег
Дудко Олег
Я не понял, а Запорожье с какой стати оставлять?
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Лыковый лабутен
Лыковый лабутен
Не стоит обращать внимания на этого записного клоуна. Пусть повеселит убогих, лапотных.
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Круглов Александр
Круглов Александр
пока все что сказал Жирик сбывается.
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Муркин Шура
Муркин Шура
Круглов Александр, даже побывал в Индии за счёт бюджета страны, что бы помыть кирзовые сапоги в индийском акеане!!!))))) он это так давно обещал, что уже и сапог то никто в армии не носит!)))
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