''Залишити тільки Запоріжжя'': в Росії зажадали анексії всієї України

Скандальний депутат Державної думи Росії Володимир Жириновський закликав владу до анексії практично всієї території України.

У своєму Telegram-каналі він "блиснув" знанням історії, написавши, що нібито "Україна - це відірвана більшовиками частина Росії".

"Україна повинна повернутися в свої історичні межі - межі Запорізької області. Все інше потрібно повернути", - заявив Жириновський.

Володимир Жириновський Vesti.Ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жириновський регулярно закликає до агресії проти України. Нещодавно скандальний політик заявив, що території країни "поділять між собою Росія і Захід".