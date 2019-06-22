Залишилося років сім: Криму напророчили вбивчу екокатастрофу

Водні запаси на анексованому півострові Крим можуть вичерпатися повністю вже через п'ять-сім років.

Таку думку висловив колишній постійний представник президента України в "Автономній Республіці Крим" Борис Бабин в ефірі телеканалу UATV.

"Зараз Крим входить у сухий період, на найближчі роки слід очікувати зменшення кількості атмосферних опадів – такий прогноз на найближчі п'ять-сім років. Відповідно, води в Криму не буде", – пояснив він.

Крим Ілюстративне фото

За його словами, це призведе до зупинки низки підприємств Північного Криму.

"Це викличе певні соціальні зрушення в міграції населення зі степової частини. Швидше за все, там з'являться міста-примари, населення буде скорочуватися, люди будуть їхати", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз 20 червня прийняв рішення на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.

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