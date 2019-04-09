"Залишилися тільки сліди на асфальті!" ЗСУ розправилися з російським окупантом

Збройні сили України ліквідували ще одного російського терориста на Донбасі.
Про вбивство окупанта повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook.
Військовий зазначив, що 200-а бригада поповнилася Владом Ушаковим ("Якут") з російського Ленська.
Також він оприлюднив пост про загиблого: "Шалений гуркіт і вібруюча підлога розбудили мене. Хлопці їхали. Вранці побачила сліди на асфальті, хлопці зрозуміють".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі вбили російського найманця з Казахстану Олександра "Анапа" Крикунова.
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