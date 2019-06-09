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Залишилися одні кросівки: під Києвом в озері знайшли мертвим 18-річного. Фото і відео 18+

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У селі Тарасівка під Києвом, водолази знайшли в озері тіло 18-річного хлопця, який зник у ніч на 9 червня.

За даними "Інформатора", з ним втратили зв'язок близько 03:00 (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, загиблий відпочивав із друзями на березі. Він вирішив скупатися, після чого його ніхто не міг знайти. На місце події були викликані рятувальники, які ще вночі провели поверхневий огляд озера, але тіла так і не знайшли.

Пірс в селі Тарасівка

Пірс в селі Тарасівка

Інформатор

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На причалі під лавкою стояли кросівки хлопця. Тільки вдень, о 13:30 на місце події прибули водолази з необхідним обладнанням. Тіло знайшли на дні озера, на відстані 15 метрів від берега. Його передали правоохоронцям. Пізніше з'ясувалося, що загиблий приїхав у гості з Вишневого.

озеро

озеро

Інформатор

Місце відпочинку, де загинув 18-річний

Місце відпочинку, де загинув 18-річний

Інформатор

кросівки загиблого

кросівки загиблого

Інформатор

водолази

водолази

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області потонула шестирічний хлопчик. Він разом з братом відправився на ставок на риболовлю.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
смерть
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леня зе
леня зе
остальное украли :);)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
леня зе, тут тебе не паРРаша. Тут мародеров нет!
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