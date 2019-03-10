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Залишилися лише череп і кістка: під Одесою знайшли обгризений труп хлопця

9.5тЧитати матеріал російською

В Одеській області біля траси Тарутине-Березине виявили обгризене тіло молодого хлопця.

Обставини загибелі людини поки невідомі, повідомила прес-служба обласного управління поліції.

За попередніми даними, загиблому було 25-35 років. Його останки знайшли недалеко від недіючого заводу в декількох кілометрах від населеного пункту Березине Тарутинського району.

Ілюстрація

Ілюстрація

"Погляд з Одеси"

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Смерть наступила близько 10 днів тому. Тварини сильно пошкодили тіло – від нього залишилися лише череп і тазостегнова кістка.

Правоохоронці порушили кримінальну справу. Встановлюються обставини загибелі чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у центрі Миколаєва знайшли труп з понівеченим обличчям.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
криміналНаціональна поліція України
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