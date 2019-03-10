Залишилися лише череп і кістка: під Одесою знайшли обгризений труп хлопця

В Одеській області біля траси Тарутине-Березине виявили обгризене тіло молодого хлопця.
Обставини загибелі людини поки невідомі, повідомила прес-служба обласного управління поліції.
За попередніми даними, загиблому було 25-35 років. Його останки знайшли недалеко від недіючого заводу в декількох кілометрах від населеного пункту Березине Тарутинського району.
Ілюстрація
"Погляд з Одеси"
Смерть наступила близько 10 днів тому. Тварини сильно пошкодили тіло – від нього залишилися лише череп і тазостегнова кістка.
Правоохоронці порушили кримінальну справу. Встановлюються обставини загибелі чоловіка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у центрі Миколаєва знайшли труп з понівеченим обличчям.
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