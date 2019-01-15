''Залишилися двоє дітей і дружина'': на Донбасі загинув український воїн

14 січня на Донбасі у результаті ворожого обстрілу загинув український воїн 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців, молодший сержант Семенюк Микола Іванович.

Навідник-оператор бойової машини піхоти з позивним "Саїд" загинув від несумісних із життям ран, зазначається на сторінці 72-ї ОМБр у Facebook.

"Микола був на війні з 2014 року. Виконував мужньо і з честю бойові завдання під Старогнатівкою, Авдіївкою і на Світлодарській дузі. Побратими розповідають, що "Саїд" був душею компанії, завжди міг знайти потрібні слова для підняття настрою, добре знав і вміло виконував обов'язки. Він любив свою важливу справу захисту Батьківщини", – йдеться у повідомленні.

Микола Семенюк народився 28 листопада 1973 року в селі Брагілов, Вінницька область. У загиблого залишилися двоє малолітніх дітей, дружина, брат і батьки.

Семенюк Микола Facebook

Семенюк Микола Facebook

Семенюк Микола Facebook

Семенюк Микола Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у військовому госпіталі Києва помер український військовий, який служив у 72-й ОМБр.

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