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Залишилася трирічна донька: на Донбасі трагічно загинув український доброволець

1.9тЧитати матеріал російською

На Донбасі в зоні проведення ООС загинув доброволець боєць Першої Окремої штурмової роти ДУК ПС Роман Федоришин.

Боєць помер 2 квітня в Авдіївці в результаті ДТП, передає Facebook-сторінка роти.

"На війні життя забирає не тільки ворожа куля або снаряд... Надзвичайний воїн: пройшов Майдан, всі роки війни воював у складі "Правого сектора". Брав участь не в одному запеклому бою, був важко поранений під час штурму "Алмазів". Майстерний, мужній і безстрашний, він завжди йшов у бій першим і брав на себе будь-яку роботу, від фронтової військової до побутової", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Федоришин у результаті "злагодженої і чіткої роботи" завдав безлічі ударів по позиціях ворога.

Роман Федоришин народився 8 травня 1991 року, навчався в школі №2 міста Ходорів, Львівської області. Був активним учасником Революції Гідності. У Львові його нагородили орденом "Лицарський Хрест добровольця". У загиблого залишилася маленька трирічна донька Вікторія.

Роман Федоришин

Роман Федоришин

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС загинув десантник із Чернівців Дмитро Костенюк.

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Місце
Україна
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ещё один упоротый самозашкварился
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Еще один, который якобы защищая свою дочь, пошел убивать детей Донбасса... Гори в аду тварь.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Михайлов Андрей, у дочери появился шанс вырасти нормальным человеком....
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Одной мразью стало меньше...но еще много у войнов Донбасса работы ...много еще таких мразей ползает по земле Донбасса !!!
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