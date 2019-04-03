Залишилася трирічна донька: на Донбасі трагічно загинув український доброволець

На Донбасі в зоні проведення ООС загинув доброволець боєць Першої Окремої штурмової роти ДУК ПС Роман Федоришин.
Боєць помер 2 квітня в Авдіївці в результаті ДТП, передає Facebook-сторінка роти.
"На війні життя забирає не тільки ворожа куля або снаряд... Надзвичайний воїн: пройшов Майдан, всі роки війни воював у складі "Правого сектора". Брав участь не в одному запеклому бою, був важко поранений під час штурму "Алмазів". Майстерний, мужній і безстрашний, він завжди йшов у бій першим і брав на себе будь-яку роботу, від фронтової військової до побутової", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Федоришин у результаті "злагодженої і чіткої роботи" завдав безлічі ударів по позиціях ворога.
Роман Федоришин народився 8 травня 1991 року, навчався в школі №2 міста Ходорів, Львівської області. Був активним учасником Революції Гідності. У Львові його нагородили орденом "Лицарський Хрест добровольця". У загиблого залишилася маленька трирічна донька Вікторія.
Роман Федоришин
Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС загинув десантник із Чернівців Дмитро Костенюк.
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