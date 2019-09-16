Залишилися одяг і кістки: в Криму знайшли мертвим зниклого татарина

У лісі біля села Залісне Бахчисарайського району в анексованому Криму знайшли тіло 20-річного кримського татарина Ейнара Еюпова, який зник у серпні 2018 року.

Про це в понеділок, 16 вересня, повідомив у Facebook кримськотатарський активіст Сейдамет Мустафаєв.

За його даними, труп виявила жінка, яка пасла в лісі кіз. Вона знайшла лише одяг і останки не всіх кісток.

У Криму знайшли мертвим Ейнара Еюпової krymsos.com

Нагадаємо, що 6 серпня 2018 року Еюпов пішов із дому вранці на роботу і пропав зі зв'язку. Кримські татари не раз проводили пошуки, проте вони не увінчалися успіхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму окупанти влаштували обшуки у кримських татар.

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