Залишилися одяг і кістки: в Криму знайшли мертвим зниклого татарина

У лісі біля села Залісне Бахчисарайського району в анексованому Криму знайшли тіло 20-річного кримського татарина Ейнара Еюпова, який зник у серпні 2018 року.
Про це в понеділок, 16 вересня, повідомив у Facebook кримськотатарський активіст Сейдамет Мустафаєв.
За його даними, труп виявила жінка, яка пасла в лісі кіз. Вона знайшла лише одяг і останки не всіх кісток.
У Криму знайшли мертвим Ейнара Еюпової
krymsos.com
Нагадаємо, що 6 серпня 2018 року Еюпов пішов із дому вранці на роботу і пропав зі зв'язку. Кримські татари не раз проводили пошуки, проте вони не увінчалися успіхом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму окупанти влаштували обшуки у кримських татар.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".