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16 вересня • оновлено в 17:48
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/ Розслідування

Залишилися одяг і кістки: в Криму знайшли мертвим зниклого татарина

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У лісі біля села Залісне Бахчисарайського району в анексованому Криму знайшли тіло 20-річного кримського татарина Ейнара Еюпова, який зник у серпні 2018 року.

Про це в понеділок, 16 вересня, повідомив у Facebook кримськотатарський активіст Сейдамет Мустафаєв.

За його даними, труп виявила жінка, яка пасла в лісі кіз. Вона знайшла лише одяг і останки не всіх кісток.

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У Криму знайшли мертвим Ейнара Еюпової

У Криму знайшли мертвим Ейнара Еюпової

krymsos.com

Нагадаємо, що 6 серпня 2018 року Еюпов пішов із дому вранці на роботу і пропав зі зв'язку. Кримські татари не раз проводили пошуки, проте вони не увінчалися успіхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму окупанти влаштували обшуки у кримських татар.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим кримські татари
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Там рядом ВСУшный труп не нашли, ато уже два часа свежих немерликов нет.
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70rus xxx
70rus xxx
в чем новость?Или под Киевом татары бессмертны?
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