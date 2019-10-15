Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 00:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Залишилася маленька дочка: з'явилися нові подробиці про загиблу захисницю України

617 Читати матеріал російською

Загибла від снайперської кулі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі військова Ярослава Никоненко служила в охороні Генерального штабу ЗСУ та була родом із Полтавської області.

Подробиці про вбиту військовослужбовця повідомляє "Новинарня".

Відзначається, що Никоненко народилася 25 серпня 1983 року в Миргороді на Полтавщині. Вона – дочка воїна батальйону "Айдар", ветерана Афганістану Сергія Никоненка, який загинув 18 січня 2015 у результаті обстрілу російськими окупантами з РСЗВ "Град" села Трьохізбєнка.

Новини
Окупанти пішли в атаку: за незалежність України загинули двоє героїв ЗСУ, один – поранений

Тоді після 3 години ночі кілька снарядів потрапили в приміщення сільської школи, а 52-річний солдат-доброволець Никоненко прикрив собою комплекти патронів, чим вберіг не одне життя. Сам отримав важкі поранення і помер у лікарні міста Щастя.

На Донбасі вбили доньку воїна "Айдара"

На Донбасі вбили доньку воїна "Айдара"

Facebook Ярослави Никоненко

На Донбасі вбили доньку воїна "Айдара"

На Донбасі вбили доньку воїна "Айдара"

Facebook Ярослави Никоненко

Загибла військова у всьому підтримувала батька і після його смерті стала займатися волонтерством, а незабаром і сама пішла на фронт. Там вона була прикомандированою.

Никоненко служила в 101-й бригаді охорони Генштабу ЗСУ (це елітне з'єднання з ППД у Києві, яке підпорядковується безпосередньо начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил України).

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив у Facebook, що у загиблої військової залишилася дочка.

На Донбасі загинула військова ВСУ Ярослава Никоненко

На Донбасі загинула військова ВСУ Ярослава Никоненко

Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донбасі загинула військова ВСУ Ярослава Никоненко

На Донбасі загинула військова ВСУ Ярослава Никоненко

Facebook Ярослави Никоненко

На Донбасі загинула військова ВСУ Ярослава Никоненко

На Донбасі загинула військова ВСУ Ярослава Никоненко

Facebook Ярослави Никоненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Никоненко і ще один військовослужбовець ЗСУ були вбиті окупантами 15 жовтня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Генеральний штаб ЗСУ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Покойся с Миром
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Опять каратели, уже семьями
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel