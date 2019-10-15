Залишилася маленька дочка: з'явилися нові подробиці про загиблу захисницю України

Загибла від снайперської кулі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі військова Ярослава Никоненко служила в охороні Генерального штабу ЗСУ та була родом із Полтавської області.

Подробиці про вбиту військовослужбовця повідомляє "Новинарня".

Відзначається, що Никоненко народилася 25 серпня 1983 року в Миргороді на Полтавщині. Вона – дочка воїна батальйону "Айдар", ветерана Афганістану Сергія Никоненка, який загинув 18 січня 2015 у результаті обстрілу російськими окупантами з РСЗВ "Град" села Трьохізбєнка.

Тоді після 3 години ночі кілька снарядів потрапили в приміщення сільської школи, а 52-річний солдат-доброволець Никоненко прикрив собою комплекти патронів, чим вберіг не одне життя. Сам отримав важкі поранення і помер у лікарні міста Щастя.

На Донбасі вбили доньку воїна "Айдара" Facebook Ярослави Никоненко

На Донбасі вбили доньку воїна "Айдара" Facebook Ярослави Никоненко

Загибла військова у всьому підтримувала батька і після його смерті стала займатися волонтерством, а незабаром і сама пішла на фронт. Там вона була прикомандированою.

Никоненко служила в 101-й бригаді охорони Генштабу ЗСУ (це елітне з'єднання з ППД у Києві, яке підпорядковується безпосередньо начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил України).

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив у Facebook, що у загиблої військової залишилася дочка.

На Донбасі загинула військова ВСУ Ярослава Никоненко Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донбасі загинула військова ВСУ Ярослава Никоненко Facebook Ярослави Никоненко

На Донбасі загинула військова ВСУ Ярослава Никоненко Facebook Ярослави Никоненко

Солдат Никоненко Ярослава сьогодні загинула від підступної ворожої снайперської кулі у зоні проведення ООС. Вічна пам'ять тобі.

Допомога родині: картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168 7427 1943 9899

Донька залишилася без матері... pic.twitter.com/S9isuw9nah — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) October 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Никоненко і ще один військовослужбовець ЗСУ були вбиті окупантами 15 жовтня.

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