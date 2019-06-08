Залишилася лише голова: у Дніпрі чоловік загинув страшною смертю

У Дніпрі трагічно загинув робітник на одному з підприємств в Індустріальному районі.

Під час розмотування металевих рулонів його намотало на барабан апарату, передає "Інформатор".

Повідомляється, що подія відбулася на підприємстві "АВ метал груп". Співробітники підприємства розповіли, що від 28-річного загиблого залишилася лише голова.

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Попередньо, чоловік не дотримався техніки безпеки, внаслідок чого його затягнуло на обертовий барабан. Чи справді це стало причиною нещасного випадку - з'ясують поліцейські.

За даним фактом ведеться спеціальне розслідування - слідчі Індустріального відділу поліції, прокурор Індустріального району, а також співробітник служби з охорони праці ведуть перевірку і з'ясовують всі обставини і причини події.

Завод РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом школяр загадково загинув після випускного.

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