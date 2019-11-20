Залишилося кілька годин: з'явилася карта маршруту військових кораблів України

У середу, 20 листопада, повернуті Росією українські кораблі прямують у порт Очакова, Миколаївська область.
Про це у Facebook повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
"Буксирний караван з'явився у зоні зв'язку в районі підходу до Тендрівської коси, ситуація на 09:40 (за київським часом) 20.11.2019 р. Залишилося годин 10 ходу в Очаків", – написав він.
Зазначається, що катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" супроводжують буксири "Гайдамаки", "Титан" і рятувальне судно "Сапфір".
Карта маршруту кораблів
Скріншот
Карта маршруту кораблів
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року у Керченській протоці судно РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три кораблі.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки отримали поранення. Окупанти нелегально помістили їх у московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.
Заразом Росія повернула Україні захоплені у Керченській протоці кораблі у напіврозібраному стані та без бойового запасу.
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