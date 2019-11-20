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20 листопада • оновлено в 14:51
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Залишилося кілька годин: з'явилася карта маршруту військових кораблів України

1.4т
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У середу, 20 листопада, повернуті Росією українські кораблі прямують у порт Очакова, Миколаївська область.

Про це у Facebook повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"Буксирний караван з'явився у зоні зв'язку в районі підходу до Тендрівської коси, ситуація на 09:40 (за київським часом) 20.11.2019 р. Залишилося годин 10 ходу в Очаків", – написав він.

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Зазначається, що катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" супроводжують буксири "Гайдамаки", "Титан" і рятувальне судно "Сапфір".

Карта маршруту кораблів

Карта маршруту кораблів

Скріншот

Карта маршруту кораблів

Карта маршруту кораблів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Зачем вам сартиры ,эти корыта и есть сартиры.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кастрюли из трёх корыт такое событие сейчас сделают ,объявят национальный праздник,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Трюмы заполнены отменным дерьмом, вам теперь сартиры не нужны можно сверху в трюмы сра..ь.
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