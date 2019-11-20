Залишилося кілька годин: з'явилася карта маршруту військових кораблів України

У середу, 20 листопада, повернуті Росією українські кораблі прямують у порт Очакова, Миколаївська область.

Про це у Facebook повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"Буксирний караван з'явився у зоні зв'язку в районі підходу до Тендрівської коси, ситуація на 09:40 (за київським часом) 20.11.2019 р. Залишилося годин 10 ходу в Очаків", – написав він.

Зазначається, що катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" супроводжують буксири "Гайдамаки", "Титан" і рятувальне судно "Сапфір".

Карта маршруту кораблів Скріншот

Карта маршруту кораблів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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