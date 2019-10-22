Залишила зворушливого листа батькові: з'явилися подробиці смертельної ДТП з дитиною у Хмельницькому

Аварія у Хмельницькому, в якій загинула 11-річна Софія Чорнобай, обростає новими подробицями. Поліція вже видалила попередню інформацію про ДТП зі свого сайту, заявивши, що будуть додаткові дані.

Детальніше про трагедію OBOZREVATEL розповіли знайомі дівчинки.

Аварія трапилася на перехресті, там зіткнулися легковий автомобіль Mercedes E-220 і мотоцикл. Після удару байк відкинуло на тротуар, просто на дівчинку-пішохода. Дитина отримала важкі травми і померла у реанімації.

Смертельна ДТП на перехресті Depo.Хмельницький

За словами батька однокласника Софійки, дівчинка була на перехресті не сама.

"Поруч із нею стояли дві жінки похилого віку, які не стали чекати зеленого сигналу світлофора, а перейшли на червоний, але за відсутності транспорту. А Софійка, виявивши вихованість, дочекалася зеленого...", – розповів чоловік.

За словами тата учня, формально перевагу у русі не надав водій автомобіля який почав виконувати маневр повороту.

"Однак, з огляду на швидкість мотоцикла до початку руху, водій авто міг не бачити мотоцикліста. Також досі не названі прізвища винуватців, тому можливо має місце мажорна особа, і, як наслідок, спроба спотворення або замовчування", – зазначив наш співрозмовник.

За даними поліції, мотоциклом керував 37-річний чоловік, а за кермом Mercedes перебував 69-річний громадянин Туреччини.

Смертельна ДТП на перехресті Depo.Хмельницький

Смертельна ДТП на перехресті Depo.Хмельницький

Смертельна ДТП на перехресті Depo.Хмельницький

Софійка була ученицею навчально-виховному комплексі №10 м. Хмельницький. Вчителі кажуть, що дівчинка була дуже товариською і чуйною. Навчалася на вищі бали, завжди давала списувати решті класу. У неї є молодший братик, який ходить до другого класу.

"Для батьків це великий шок. Обидва зараз на препаратах. Друзі сподіваються, що вони зможуть повернутися до життя після цієї біди заради сина. При огляді речей батько з матір'ю виявили вітальні листи, які Софійка підготувала родичам і близьким. Серед них виділяється привітання батька з днем народження, яке буде у січні ", – розповіли знайомі дівчинки.

Аварія трапилась на перехресті вул. Водопровідної та Старокостянтинівського шосе Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня у Києві водій служби таксі на тротуарі збив дитину, після чого зник із місця аварії. Пізніше чоловік був затриманий поліцією.

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