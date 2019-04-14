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Залишаться без води? Спливли деталі нового колапсу на Донбасі

1.4тЧитати матеріал російською

Незаконна влада "ДНР" вирішила "націоналізувати" комунальне підприємство "Вода Донбасу", що загрожує жителям регіону залишитися без питної води.

Про це повідомляє "24 канал". Підкреслюється, що терористи просто хочуть контролювати водоканали, які збирають гроші з населення.

"Підрозділи, які будуть перебувати під окупаційною адміністрацією, будуть збирати кошти з населення і взагалі не будуть розраховуватися за воду", – розповів Євген Вілінський, заступник голови Донецької обласної державної адміністрації.

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Ілюстрація. Наслідки війни на сході України

Ілюстрація. Наслідки війни на сході України

Deutsche Welle

Відзначається, що якщо насосні станції відключать через борги, під загрозою буде життя майже 2,5 мільйона жителів Донбасу.

Ситуацію ускладнює кадрова катастрофа. Працівники компанії масово звільняються, адже коштів на виплату заробітних плат немає.

Крім того, компанія вже має майже 3 мільярди гривень боргів, з урахуванням того, що на погашення цієї заборгованості в 2018 році Україна направила 1,8 мільярда гривень.

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Прес-секретар Донецької військово-цивільної адміністрації Тетяна Ігнатченко розповіла, що в разі припинення підприємством роботи Маріуполь зможе протриматися шість місяців, але на вкрай поганий воді.

"Маріуполь можуть перемкнути на Старокримське водосховище, але там страшна якість. Яким чином зараз виходять із ситуації: до Старокримського домішують воду з Сіверського Дінця, з каналу", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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