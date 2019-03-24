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Залили фекаліями: окупанти Криму влаштували нову екологічну НП

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В окупованому Криму в місті Саки окупанти скидають в Михайлівське озеро фекалії і відходи.

Як передає блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter, за словами місцевих жителів, зараз озеро знаходиться в жахливому вигляді. Воно покрилося цвіллю і будівельним сміттям.

"На ставку знаходиться секція спортивного веслування, яка налічує велику кількість дітей, постійно стикаються з водною поверхнею, а це становить особливу загрозу для здоров'я і життя дітей", — розповіли очевидці.

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Також вони відзначили, що місце є досить популярним місцем відпочинку, де часто купаються туристи і місцеві.

Залили фекаліями: окупанти Криму влаштували нову екологічну НП
Залили фекаліями: окупанти Криму влаштували нову екологічну НП
Залили фекаліями: окупанти Криму влаштували нову екологічну НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Криму стався новий викид хімічних речовин. У Красноперекопську зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) хлористого водню в повітрі.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну и где фото...озера? Камера не работала?
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