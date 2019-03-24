Залили фекаліями: окупанти Криму влаштували нову екологічну НП

В окупованому Криму в місті Саки окупанти скидають в Михайлівське озеро фекалії і відходи.

Як передає блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter, за словами місцевих жителів, зараз озеро знаходиться в жахливому вигляді. Воно покрилося цвіллю і будівельним сміттям.

"На ставку знаходиться секція спортивного веслування, яка налічує велику кількість дітей, постійно стикаються з водною поверхнею, а це становить особливу загрозу для здоров'я і життя дітей", — розповіли очевидці.

Також вони відзначили, що місце є досить популярним місцем відпочинку, де часто купаються туристи і місцеві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Криму стався новий викид хімічних речовин. У Красноперекопську зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) хлористого водню в повітрі.

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