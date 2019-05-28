"Закриваємо Азовське море": Жданов сказав, на що здатна крилата ракета України

На озброєнні армії Росії немає аналогів ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун", розробленого в Україні.

Про це OBOZREVATEL розповів військовий експерт Олег Жданов. "У Росії аналогів цьому немає. Це виключно наша розробка КБ "Південне" спільно з КБ "Луч". "Луч" робив голову, а "Південний" — ракету", — пояснив він.

За словами експерта, "Нептун" — високоточна зброя, "це крилата ракета, протикорабельна, вона працює по надводних цілях".

Випробування РК-360МЦ "Нептун" Укроборонпром

"Якщо ми зараз приймемо її на озброєння і поставимо в війська, то на дальність 200 кілометрів до нашого берега жоден російський корабель не підійде. Інакше він буде потоплений", — розповів Жданов.

Він повідомив, що "Нептун" може бути розміщений на узбережжі Чорного й Азовського морів. За оцінками експерта, "за такої дальності застосування, щоб перекрити Азовське море, можливо, буде досить одного дивізіону – 12-18 пускових установок по 6 напрямних на кожну. І на кожну напрямну треба приблизно по 4-5 ракет".

Так, за наявності 300-400 ракет "ми на 200 кілометрів закриваємо Азовське море", — наголосив Жданов. "На узбережжі Чорного моря, можливо, потрібно трохи більше. І ми будемо спати спокійно", — додав він.

За словами експерта, коли йдеться про високоточне озброєння, від моменту перших випробувань до моменту постановки їх на бойове чергування може знадобитися період до 3 років. Водночас "у нас ця ракета готова, і, в принципі, ми можемо включати її в оборонзамовлення, ставити на озброєння і комплектувати війська". "Доопрацювання бойової частини можна здійснювати і під час бойового застосування", — пояснив експерт.

"Наскільки я знаю, вже розглядається питання постановки "Нептуна" на озброєння вже найближчим часом. Все буде залежати від того, скільки ракет буде в оборонзамовленні і як швидко буде запущено виробництво", — зауважив він.

Жданов додав: перш за все, необхідно ухвалити політичне рішення. "Якщо президент почне займатися Збройними Силами, то можемо очікувати позитивний ефект".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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