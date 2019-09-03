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3 вересня • оновлено в 16:44
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"Старший" по диктаторських законах і закрив справу Калетника: чим "прославився" скандальний замгенпрокурора Кізь

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Заступник генпрокурора Сергій Кізь, який недавно закрив справу колишнього віцеспікера Ігоря Калетника без вивчення її матеріалів, почав цікавитися цим провадженням майже одразу після призначення на свою посаду.

Про це йдеться в розслідуванні Данила Мокрика для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". Нагадаємо, що Калетник керував засіданням Верховної Ради 16 січня 2014 року, коли депутати ухвалили пакет скандальних диктаторських законів (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Сергій Кізь

Сергій Кізь

"24 канал"

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Як розповів прокурор Олексій Донський, одразу ж після свого призначення 30 червня 2019 року Кізь віддав незаконну вказівку підготувати постанову про зміну групи прокурорів у справі диктаторських законів 16 січня.

Він зазначив, що на нараді в липні Кізь висловлював особливу зацікавленість Калетником, коли ще не був старшим групи прокурорів у цій справі.

"У цьому провадженні багато підозрюваних. Але з урахуванням змісту цієї наради і подій довкола неї, я розумію, що найбільше цікавить особа Калетника", – додав Донський.

Також про зацікавленість Кізя Калетником розповів Андрій Радіонов – начальник слідчого відділу ГПУ, який розслідує цю справу. Він вважає, що Кізя незаконно включили в це кримінальне провадження і призначили старшим прокурором.

Цікавитися справою Калетника Кізь почав майже одразу після 3 липня – дня, коли Юрій Луценко зробив його своїм заступником.

Сергій Кізь

Сергій Кізь

"Наші гроші з Денисом Бігусом"

Сергій Кізь

Сергій Кізь

"Наші гроші з Денисом Бігусом"

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Нагадаємо, Кізь також причетний до зриву спецоперації НАБУ щодо заступника голови Міграційної служби Діни Пімахової.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Верховна Рада України проголосувала за призначення Руслана Рябошапки на посаду генерального прокуратура України. Під час виступу перед нардепами він підкреслив, що ГПУ має стати центральним органом для реалізації державної політики в сфері боротьби зі злочинністю.

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Особа
Ігор Калетник
Тег
Генеральна прокуратура України
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филипп филипыч
филипп филипыч
кстати симки по паспорту один из диктаторских законов януковича. упоротые на майдан собираетесь или как? уже не такие и диктаторские законы стали?))
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