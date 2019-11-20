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20 листопада • оновлено в 17:53
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"Закрив усі магазини": стали відомі дивні факти про смерть депутата у Кременчуці

2.3т
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Депутат Андрій Гаврилов, якого виявили застреленим у власному авто у Кременчуці на Полтавщині, перед смертю закрив усі свої магазини.

На такий крок 47-річний чоловік, який також був відомим у місті підприємцем, пішов, бо нібито заздалегідь планував самогубство. Про це повідомляє "Кременчуцька газета".

Зазначається, що цю інформацію місцеві журналісти отримали від працівників зазначених торгових точок.

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Андрій Гаврилов

Андрій Гаврилов

Кременчуцька газета

Щоправда, за словами продавців, причин такого вчинку офіційно Гаврилов не пояснив.

"Це було зроблено 11 листопада раптово і неочікувано. Нам сказали – так треба і так вирішив господар", – заявила експрацівниця підприємця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Україна Кременчук
Теги
вбивство самогубство кримінал стрілянина розслідування смерть депутат
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