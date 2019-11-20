"Закрив усі магазини": стали відомі дивні факти про смерть депутата у Кременчуці

Депутат Андрій Гаврилов, якого виявили застреленим у власному авто у Кременчуці на Полтавщині, перед смертю закрив усі свої магазини.

На такий крок 47-річний чоловік, який також був відомим у місті підприємцем, пішов, бо нібито заздалегідь планував самогубство. Про це повідомляє "Кременчуцька газета".

Зазначається, що цю інформацію місцеві журналісти отримали від працівників зазначених торгових точок.

Андрій Гаврилов Кременчуцька газета

Щоправда, за словами продавців, причин такого вчинку офіційно Гаврилов не пояснив.

"Це було зроблено 11 листопада раптово і неочікувано. Нам сказали – так треба і так вирішив господар", – заявила експрацівниця підприємця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 20 листопада у Кременчуці Полтавської області виявили мертвим у власному автомобілі 47-річного депутата Кременчуцької міської ради від партії УКРОП Андрія Гаврилова. У чоловіка було вогнепальне поранення у голову.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що Гаврилов сам спланував своє самогубство. Під час обшуків у авто, окрім мисливської рушниці, правоохоронці нібито знайшли передсмертну записку. Водночас поліція не називає обставини трагедії, зазначаючи, що розглядаються версії вбивства і суїциду

Депутат Андрій Гаврилов також був відомим у місті бізнесменом, разом із дружиною володів декількома фірмами. OBOZREVATEL зібрав усі подробиці про загиблого.

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