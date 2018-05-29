Закрив собою дочку: з'явилося відео з пораненим бійцем ВСУ

Український військовий закривав тіло своєї дочки-медика від снаряда бойовиків під селищем Нікольське Донецької області, в результаті чого отримав серйозну рану голови.

До лікарні імені Мечникова в Дніпрі доставили п'ятьох поранених бійців, стан трьох оцінюється як середньої тяжкості, ще двоїх - вкрай важкий. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

48-річного військового, якому потрапив уламок снаряда в голову, вже прооперували. На даний момент, він знаходиться в реанімації з набряком мозку. Він, як і другий військовий, родом з Кропивницького.

"Вкрай важке поранення у батька. Ви бачите - велика гематома, він своїм тілом прикрив свою дочку, проте стан такий важкий, що доведеться кілька діб проходити лікування в реанімаційному відділенні. Інший потерпілий отримав поранення в голову. Зламано кістки черепа, є метал в голові", - розповіли в лікарні.

Ще один 35-річний військовий з Харківської області, був поранений снайпером. Медики намагаються стабілізувати його стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи напали на мирне населення.