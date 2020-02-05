Закрив рот і зняв штани: 13-річна вагітна школярка з Рівненщини розповіла, як її ґвалтував вітчим. Відео

13-річна учениця сьомого класу Софія з Рівненщини, яка завагітніла від вітчима, зізналася матері, як це усе трапилося.

За її словами, чоловік її зґвалтував, поки мама спала в іншій кімнаті. Про це йшлося в ефірі програми "Говорить Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Мати зґвалтованої вітчимом дівчинки Скріншот із відео

"Вона мені каже: мамо, ти спала, він прийшов п'яний і почав до мене чіплятися. Я хотіла кричати, але він мені закрив рот і почав руки тримати. Далі він зняв штани, зробив свою справу і сказав: якщо скажеш мамі, я тебе задушу, а сам або заріжуся, або повішуся, або піду топитися", – розповіла мати зґвалтованої дівчинки.

За її словами, дочка зізналася також, що зґвалтування трапилося двічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчинка зараз на шостому місяці вагітності. Вона приховувала від усіх цей факт, поки класна керівниця не помітила живіт.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!