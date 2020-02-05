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7 лютого • оновлено в 08:50
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Закрив рот і зняв штани: 13-річна вагітна школярка з Рівненщини розповіла, як її ґвалтував вітчим. Відео

24.4т
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13-річна учениця сьомого класу Софія з Рівненщини, яка завагітніла від вітчима, зізналася матері, як це усе трапилося.

За її словами, чоловік її зґвалтував, поки мама спала в іншій кімнаті. Про це йшлося в ефірі програми "Говорить Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Мати зґвалтованої вітчимом дівчинки

Мати зґвалтованої вітчимом дівчинки

Скріншот із відео

"Вона мені каже: мамо, ти спала, він прийшов п'яний і почав до мене чіплятися. Я хотіла кричати, але він мені закрив рот і почав руки тримати. Далі він зняв штани, зробив свою справу і сказав: якщо скажеш мамі, я тебе задушу, а сам або заріжуся, або повішуся, або піду топитися", – розповіла мати зґвалтованої дівчинки.

За її словами, дочка зізналася також, що зґвалтування трапилося двічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчинка зараз на шостому місяці вагітності. Вона приховувала від усіх цей факт, поки класна керівниця не помітила живіт.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Рівне
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Livesey David
Livesey David
Кaклyх с 13 лет готовят к "публичной" деятельности.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Цэ угpaиньзьке мир!
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