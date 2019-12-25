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26 грудня • оновлено в 00:21
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/ Розслідування

"Закрили всі!" У Авакова розповіли про "врожай" від закриття гральних закладів

1.1т
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В Україні правоохоронці закрили 5300 гральних закладів і конфіскували близько 4500 одиниць обладнання приблизно на 51 млн гривень.

Також поліція відкрила 250 кримінальних проваджень, розповів на "Громадському" радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

Він пояснив, що боротися з гральними закладами почали тільки після того, як президент Володимир Зеленський доручив уряду розібратися з ситуацією.

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"До останнього часу в Україні діяла постанова уряду, яка дозволяла займатися лотерейної діяльністю. А після тих установок, які надійшли від президента, уряд скасував цю постанову, і тепер немає ніяких легальних підстав, щоб займатися такою діяльністю", – зазначив він.

Мартиненко підкреслив, що в Україні не залишилося жодного грального закладу, який би працював.

"Їх вже немає. Все заклади закриті. А якщо виявиться, що десь такий заклад працює, я просив би повідомляти в поліцію, щоб він перестав працювати в той самий момент", – зазначив він.

Закриття ігрових залів в Україні

Закриття ігрових залів в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що влада закриває всі гральні зали через провального голосування за легалізацію грального бізнесу.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Как мило"! сказал бы один известный художник, почитаемый ш у м е р а м и, ну прямо детектив "Пчелы против меда!"
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Зачистка от конкурентов прошла успешно, а свои "космолоты", разумеется, наш авакян трогать не будет..
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