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29 січня • оновлено в 12:54
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"Закрийте рот": стало відомо, як покарали слідчого ДБР після скандалу в аеропорту

1.3т
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У Державному бюро розслідувань почали перевірку після хамської поведінки слідчого ДБР Тараса Заставного в київському аеропорту "Київ" ( "Жуляни").

Про це йдеться в офіційній відповіді відомства, передає "УНН".

"Повідомляємо, що Управлінням внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань, відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 24 Закону України "Про Державне бюро розслідувань", в даний час перевіряється інформація, викладена на сторінці соціальної мережі Facebook про причетність другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Заставного Т.Ю. до вчинення правопорушення", – відповіли в бюро.

Скандал в ДБР

Скандал в ДБР

Нагадаємо, що 3 січня в столичному аеропорту "Київ" слідчий ДБР Тарас Заставний скористався своїм службовим становищем і сіі на рейс до Мілана без черги. При цьому він хамив і ображав інших пасажирів. При цьому слідчий був з супутницею, яка теж нахамила пасажирці в черзі: "дівчина, закрийте рот".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під ДБР влаштували мітинг проти призначення адвоката колишнього президента України Януковича Олександра Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
аеропорт Жуляни Державне Бюро Розслідувань
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Гоша Злой
Гоша Злой
одно радует, что это чмо уже не смогло улететь Эрнестом назад через 20 дней - Эрнест накрылся тазом)
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