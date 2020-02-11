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11 лютого • оновлено в 11:02
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"Закопали по-тихому": в "ЛНР" трапилася низка вбивств терористів

6.6т
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У тимчасово окупованому Стаханові Луганської області трапилася низка вбивств терористів "ЛНР" їх же товаришами по службі.

При цьому ватажки окупантів замовчують цю інформацію і акцентують увагу суспільства на фейку про нібито жертв "артобстрілу ЗСУ". Про це розповіли на сторінці одного з пабліків бойовиків у соцмережі, скріншотом якої поділився у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Поки в Стаханові сумують за чотирма жертвами "обстрілу", ніхто не говорить, що за останні два тижні у п'яних перестрілках в 4 бригаді загинуло троє "військовослужбовців". На Пришибі "офіцер" (виходець із Лисичанська) пострілом в голову застрелив іншого "офіцера", свого приятеля, якому до дембеля тиждень залишався, по п'янці звісно. Але звільнили заднім числом, і все. Трохи раніше боєць застрелив двох своїх з автомата. Ось уже троє. По-тихому поронили всіх, наче й не було людей і всім п*х. Не зганяють тисячі людей на похорон", – скаржаться в мережі військові злочинці.

Терористи "ЛНР"

Терористи "ЛНР"

"Еспресо.TV"

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Крім того, вони погрожують залишити лави терористів через те, що бачать "собаче ставлення" до себе. А пафосне прощання з окупантами, які підірвалися на власних мінних полях бойовики назвали "показухою".

У свою чергу полковник ЗСУ Штефан підкреслив, що подібні ліквідації російських терористів на тимчасово окупованих територіях Донбасу вже стали системними.

"По-тихому закопали, і все. У фейкових "республіках" тривають вбивства на тлі вживання спиртних напоїв. У 4 ОМСБр окупантів за тиждень три "орки" приєдналися до 200 бригади. Ще й заднім числом звільнили, щоб виплати сім'ям не платити. Флешмоб триває", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше в мережі з'явилися фото убитих терористів "Л/ДНР" Єгора Кучерова ("Грека"), Володимира Тімочкіна ("Заката") і Дениса Трухіна, а також деталі їх ліквідації товаришами по службі.

  • Виявилося, що Кучерова вбив просто на позиціях бойовик "Самурай" за "порушення військової дисципліни".

  • Що стосується Тімочкіна, то в його смерті ватажки "ДНР" також намагалися звинуватити снайперів ЗСУ. Однак реальною причиною його загибелі стало поранення з пістолета ТТ 9 січня. Постріл здійснив його товариш по службі. Та ж доля спіткала і окупанта Трухіна.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Анатолій Штефан
Тег
Новини ЛНР
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