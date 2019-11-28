Закон про автокрісла ухвалили з помилками: поліцейський розповів про "шпарини" для водіїв

Закон про обов'язкове використання автокрісел для перевезення дітей в Україні має "шпарини" для недобросовісних водіїв.

Про це в ефірі політичного токшоу "Право на владу" в четвер, 28 листопада, заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Наприклад, поліцейський, який зупинив можливого порушника, не зможе перевірити точний зріст дитини (без спеціальних засобів не можна перевозити малолітніх до 12 років і зростом до 145 см).

Закон про автокрісла Колаж

Він пояснив, що патрульні визначатимуть лише приблизний зріст дитини на око, у такий спосіб штрафуючи лише в разі порушень правил перевезення зовсім маленьких дітей. Необхідно, щоб у документі була прописана процедура визначення копом зросту неповнолітнього пасажира.

Водночас, як підкреслив Білошицький, закон дуже важливий, оскільки 4009 ДТП за 10 місяців 2019 року відбулися за участю дітей, із яких понад 3800 постраждали і 148 – загинули.

Нагадаємо:

Із 20 листопада 2019 року набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей до 12 років без автокрісел . Тепер під час порушення правил перевезення дітей водій буде оштрафований на 510 грн, а в разі повторного порушення протягом року штраф складе вже 850 грн.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, правильно встановлені дитячі автомобільні крісла зменшують ймовірність смерті немовлят приблизно на 70% і на 54-80% дітей.

Як писав OBOZREVATEL, нові дороги в Україні можуть призвести до підвищення рівня смертності в ДТП, через що, на думку ексміністра інфраструктури України Володимира Омеляна, доцільно підвищити штрафи водіям, зокрема, за перевищення швидкості.

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