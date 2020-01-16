Закликав до миру з "Л/ДНР": у скандалі з полковником Генштабу ЗСУ трапився несподіваний поворот

Головне управління Військової служби правопорядку Збройних сил України провело розслідування за фактом висловлювань полковника Олексія Ноздрачова про необхідність примирення з терористами "Л/ДНР". У результаті було ухвалене рішення понизити його у посаді, але без пониження у званні та звільнення.

Про скандальний поворот у резонансній справі стало відомо з офіційної відповіді ВСП, яку опублікували на сторінці "Ветеранського братерства" у Facebook.

"За підсумками розгляду повідомляємо, що згідно із наказом Генерального штабу ЗСУ від 13 грудня №467 проведено службове розслідування. За підсумками розгляду акту про службове розслідування від 28 грудня головнокомандувачем ЗСУ ухвалене рішення про притягнення полковника Ноздрачова до дисциплінарної відповідальності", – йдеться у документі.

Відповідь ВСП щодо розслідування про висловлювання Ноздрачова Facebook "Ветеранського братерства"

Такий результат викликав обурення серед ветеранів ООС, про що вони заявили в опублікованому в мережі зверненні. Захисники вважають, що Ноздрачов уникнув серйозної відповідальності завдяки своїм впливовим зв'язкам.

"Наша вимога була одна – звільнення полковника Ноздрачова і кримінальна відповідальність, якщо будуть виявлені ознаки його роботи на іноземні спецслужби. Після затягування справи, перенесення оприлюднення результатів дисциплінарної комісії, ми все ж отримали листа з резолюцією. І чесно кажучи, ми не були здивовані, тому що система завжди покриває своїх "псів режиму", особливо, якщо вектор на "мир за будь-яку ціну" – головна мета чинної влади в Україні", – висловили невдоволення підсумками розслідування ветерани.

Олексій Ноздрачов

"Рішення комісії таке: пониження у посаді полковника Ноздрачова. Няікого пониження у званні, ніякого звільнення. Це означає, що через пів року чи рік, коли все вляжеться, він спокійно обійматиме посаду, не гіршу за початкову. А тепер питання до вас, друзі – ви це "схаваєте"? Скільки ще можна перетинати ці "червоні лінії"?" – звернулися захисники України до патріотів.

Водночас джерела OBOZREVATEL повідомили, що розслідування щодо Ноздрачова ще повністю не завершене, й крім пониження у посаді його також вивели зі штату Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

виступаючи на круглому столі, Ноздрачов заявив, що ЗСУ нібито готові реінтегруватися з російськими окупантами і терористами "Л/ДНР", але цьому заважають ветерани.

Його слова викликали хвилю обурення серед захисників України і патріотів.

Тим часом у Генштабі ЗСУ наголосили, що заява Ноздрачова не є офіційною позицією військового відомства.

Сам Ноздрачов спочатку заявив, що його слова вирвали з контексту, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.

Пізніше стало відомо, що на час розслідування Ноздрачова усунули з посади.

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