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16 січня • оновлено в 17:20
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/ Розслідування

Закликав до миру з "Л/ДНР": у скандалі з полковником Генштабу ЗСУ трапився несподіваний поворот

6.3т
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Головне управління Військової служби правопорядку Збройних сил України провело розслідування за фактом висловлювань полковника Олексія Ноздрачова про необхідність примирення з терористами "Л/ДНР". У результаті було ухвалене рішення понизити його у посаді, але без пониження у званні та звільнення.

Про скандальний поворот у резонансній справі стало відомо з офіційної відповіді ВСП, яку опублікували на сторінці "Ветеранського братерства" у Facebook.

"За підсумками розгляду повідомляємо, що згідно із наказом Генерального штабу ЗСУ від 13 грудня №467 проведено службове розслідування. За підсумками розгляду акту про службове розслідування від 28 грудня головнокомандувачем ЗСУ ухвалене рішення про притягнення полковника Ноздрачова до дисциплінарної відповідальності", – йдеться у документі.

Відповідь ВСП щодо розслідування про висловлювання Ноздрачова

Відповідь ВСП щодо розслідування про висловлювання Ноздрачова

Facebook "Ветеранського братерства"

Такий результат викликав обурення серед ветеранів ООС, про що вони заявили в опублікованому в мережі зверненні. Захисники вважають, що Ноздрачов уникнув серйозної відповідальності завдяки своїм впливовим зв'язкам.

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"Наша вимога була одна – звільнення полковника Ноздрачова і кримінальна відповідальність, якщо будуть виявлені ознаки його роботи на іноземні спецслужби. Після затягування справи, перенесення оприлюднення результатів дисциплінарної комісії, ми все ж отримали листа з резолюцією. І чесно кажучи, ми не були здивовані, тому що система завжди покриває своїх "псів режиму", особливо, якщо вектор на "мир за будь-яку ціну" – головна мета чинної влади в Україні", – висловили невдоволення підсумками розслідування ветерани.

Олексій Ноздрачов

Олексій Ноздрачов

"Рішення комісії таке: пониження у посаді полковника Ноздрачова. Няікого пониження у званні, ніякого звільнення. Це означає, що через пів року чи рік, коли все вляжеться, він спокійно обійматиме посаду, не гіршу за початкову. А тепер питання до вас, друзі – ви це "схаваєте"? Скільки ще можна перетинати ці "червоні лінії"?" – звернулися захисники України до патріотів.

Водночас джерела OBOZREVATEL повідомили, що розслідування щодо Ноздрачова ще повністю не завершене, й крім пониження у посаді його також вивели зі штату Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУ ДНР
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hunt andres
hunt andres
захистников и хероев украины послали nach?:-)))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Настоящий полковник, офицер!
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Гусь Петр
Гусь Петр
Бардак на высшем уровне Крыс нужно ловить Для этого понадобится большие кошки
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Гусь Петр, смотри как бы тебе на шею гайку не накрутили
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