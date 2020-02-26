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26 лютого • оновлено в 22:53
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Закликали відокремитися і створити "СНР": СБУ викрила фанаток "русского міра" у ряді областей

4.3т
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Служба безпеки України викрила пропагандисток сепаратизму в Донецькій і Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в середу, 26 лютого. Жінки активно діяли в соціальних мережах.

Так, у Донецькій області співробітники СБУ, залучені до Операції Об'єднаних сил, викрили пропагандистку, яка діяла в інтересах так званої "ДНР". За даними слідства органів безпеки, мешканка Маріуполя регулярно розміщувала на персональних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж сепаратистський контент.

СБУ викрила фанаток "русского міра"

СБУ викрила фанаток "русского міра"

У публікаціях зокрема містилися заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни.

Зловмисниця популяризувала терористичні організації "Л/ДНР", підтримувала ідею виходу південно-східних регіонів зі складу України. Деструктивні матеріали жінка отримувала з російських пропагандистських інтернет-видань і сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

Аналогічно діяла і мешканка Конотопа Сумської області. У соцмережах вона агітувала за так звану "Новороссию", а також підтримувала ідею створення фейкової "Сумської народної республіки".

Мешканці Маріуполя повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність) Кримінального кодексу України. Мешканка Конотопа підозрюється за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 2 ст. 110 КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України викрила чергового сепаратистського інтернет-агітатора в Одесі.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Их место в паРашии..
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
UA. RUNIC, а твое место у параши, п и д о р
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Golan Sim
Golan Sim
Новороссия это объективная историческая реальность, сколько ни отрицай этот факт, но ИСТИНА всё равно восторжествует.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Golan Sim, новоотсоссия- это гибрид триппера с диареей .
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Ukraine The
Ukraine The
Красавчики. За лайк и репост сажать начали. Типа как в Мордоре что-ли?
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