Служба безпеки України викрила пропагандисток сепаратизму в Донецькій і Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в середу, 26 лютого. Жінки активно діяли в соціальних мережах.

Так, у Донецькій області співробітники СБУ, залучені до Операції Об'єднаних сил, викрили пропагандистку, яка діяла в інтересах так званої "ДНР". За даними слідства органів безпеки, мешканка Маріуполя регулярно розміщувала на персональних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж сепаратистський контент.

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У публікаціях зокрема містилися заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни.

Зловмисниця популяризувала терористичні організації "Л/ДНР", підтримувала ідею виходу південно-східних регіонів зі складу України. Деструктивні матеріали жінка отримувала з російських пропагандистських інтернет-видань і сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

Аналогічно діяла і мешканка Конотопа Сумської області. У соцмережах вона агітувала за так звану "Новороссию", а також підтримувала ідею створення фейкової "Сумської народної республіки".

Мешканці Маріуполя повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність) Кримінального кодексу України. Мешканка Конотопа підозрюється за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 2 ст. 110 КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України викрила чергового сепаратистського інтернет-агітатора в Одесі.

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