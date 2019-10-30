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30 жовтня • оновлено в 14:37
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/ Розслідування

"Закликаємо ОБСЄ!" У штабі ООС забили на сполох через обстріли після відведення військ

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Російські терористи на Донбасі, незважаючи на відведення військ біля Золотого, вкотре порушили режим тиші та обстріляли позиції українських захисників.

Про це повідомляється у зведенні штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook. Так, порушення окупантів були зафіксовані українською стороною спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Мінометний обстріл

Мінометний обстріл

"5 канал"

Зокрема 29 жовтня ворог здійснив обстріл поблизу населеного пункту Кримське, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм (п'ять мін). А 30 жовтня окупаційні війська здійснили обстріл поблизу населених пунктів Зайцеве, Північне і Кримське, застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм (шість мін).

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Відведення військ біля Золотого: опубліковано схему

"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку збройних формувань Російської Федерації", – йдеться в офіційній заяві штабу ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а клоун про это, естесно, не в курсе, ему "не передали"?
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Предлагаю призывать не обсе,а артиллерию и ударные беспилотники.
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К Денис
К Денис
Почтальон Печкин, тогда и летающие тарелки, и 1000 летний сокол.. Что б наверняка.. Тож призвать)
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