"Закликаємо ОБСЄ!" У штабі ООС забили на сполох через обстріли після відведення військ

Російські терористи на Донбасі, незважаючи на відведення військ біля Золотого, вкотре порушили режим тиші та обстріляли позиції українських захисників.

Про це повідомляється у зведенні штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook. Так, порушення окупантів були зафіксовані українською стороною спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Зокрема 29 жовтня ворог здійснив обстріл поблизу населеного пункту Кримське, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм (п'ять мін). А 30 жовтня окупаційні війська здійснили обстріл поблизу населених пунктів Зайцеве, Північне і Кримське, застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм (шість мін).

"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку збройних формувань Російської Федерації", – йдеться в офіційній заяві штабу ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, спілкуючись із журналістами у Маріуполі, заявив, що українська сторона 29 жовтня почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

Однак у штабі ООС спочатку спростували слова Пристайка про початок розведення військ у Золотому на Донбасі, повідомивши про нові порушення режиму припинення вогню з боку терористів.

Пізніше штаб ООС все ж опублікував офіційне підтвердження початку відведення військ поблизу Золотого. Також з'явилося уточнення про те, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, нібито відбувся не в зоні розведення сил і засобів.

Українців збентежила така зміна риторики штабу ООС і вони влаштували бурхливу дискусію у мережі.