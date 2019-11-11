"Закінчиться у Києві!" Батько "русского міра" висунув нахабний ультиматум Україні

Якщо Україна не хоче втратити свої території аж до Києва, то нібито зобов'язана переглянути Мінські домовленості й перетворитися на конфедерацію з особливим статусом терористичних "Л/ДНР".

Таку нахабну вимогу озвучив одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского міра". Своїм маразматичним планом він поділився в ефірі передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Кургінян Скріншот відео

"Підписання Мінських угод, які були м'якою капітуляцією України, означало, що за їх дотримання Україна повинна конвертувати дипломатичну перемогу Донбасу в перемогу політичну і державну – конфедеративний статус України. Цей конфедеративний статус є єдиним варіантом збереження України на цій території, яка не буде пов'язана з "бандерівським геноцидом" більшої частини населення. Ніякої іншої можливості немає. Ви хочете зберегти цю територію? Підписуйте новий конституційний статус!" – істерично закричав Кургінян.

Несамовитий пропагандист припустив, що окупанти зможуть погодитися на такий варіант тільки в разі, якщо у них в складі України буде своя армія, контроль над кордоном і власна "державна" влада.

"Якщо це не робити – значить ці Мінські угоди ніщо! З кожним роком Донбас і все інше буде від вас відпадати ще більше! Й інші території будуть на це озиратися! Ви хочете наступати? Ласкаво просимо! Давайте! Це скінчиться в Києві!" – продовжив сипати погрозами рупор путінської пропаганди.

Підсумовуючи, він розмріявся, що в разі закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України, його приклад наслідуватимуть Одеса, Миколаїв, Херсон і навіть Львів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екснардеп Олег Царьов, який утік до Росії, також заявив, що терористичні "Л/ДНР" влаштує тільки варіант їх перетворення на конфедерацію. Його нахабна заява обурила українського журналіста Романа Цимбалюка, і він яскраво поставив колаборанта на місце.

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