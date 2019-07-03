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Закидали яйцями і порізали шини: в Харкові прихильники кандидатів в Раду влаштували бійню

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У Харкові побилися групи підтримки кандидатів в народні депутати Костянтина Нємічєва (самовисуванець) та Дмитра Святаша (партія "Опозиційна платформа - За життя").

Силове зіткнення відбулося на площі Свободи. Відео з інцидентом опублікували в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Відомо, що обидва кандидати брали участь в телепрограмі на телеканалі UA Харків, а прихильники чекали їх на виході. Між молодими людьми сталася сутичка. На записі чутно такі вигуки: "пацани, ось він пішов, ловіть!" і "стій!".

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Видання NewsRoom з посиланням на джерела серед силовиків зазначає, що інцидент був пов'язаний з членом депутатської групи "Відродження" Дмитром Святашем. Натовп молодих людей переслідували парламентарія і його охорону, після чого закидали їх яйцями. Крім того, невідомі порізали колеса на автомобілі народного обранця.

Глава відділу комунікації ГУ НП України в Харківській області Олена Баранник повідомила, що відкрито провадження за статтею "хуліганство". Підтвердженої інформації про потерпілих немає.

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У свою чергу продюсер телеканалу Ганна Силаєва заявила, що цей прикрий інцидент хоч формально стався і не на території каналу, однак керівництво UA Харків відчуває причетність і відповідальність, оскільки всі, хто приймає запрошення на ефір, є гостями телеканалу незалежно від політичних поглядів.

"Я закликаю всіх кандидатів, навіть ідейних опонентів, які беруть участь в програмі "Виборчий округ: Співбесіда", дотримуватися правил "водяного перемир'я" не тільки в студії, але і за її межами. Це означає, що в цьому місці всі повинні відчувати себе в абсолютній безпеці. Це територія, якщо і протистоянь – то вербальних", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ побилися поліцейські та активісти.

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Місце
УкраїнаХарків
Теги
бійкадепутат
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Махно Володимир
Махно Володимир
если побили оппоблок, то это всегда хорошо! в Укарине, оппоблок, за життя , приравниваются к врагам страны. к кремлевским прихвостням!
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