"Все покрито мороком": у "ДНР" зникли два терористи з "українського полону"

У "ДНР" зникли два терористи, яких повернули в рамках обміну полоненими поміж "Л/ДНР" і Україною місяць тому.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, після обміну в ОРДЛО в'їхали 124 особи, але доїхали лише 122.

обмін полоненими 24 канал

"Досі немає ніякої інформації про терористів, які повернулися в "ДНР" після обміну полоненими місяць тому. Все покрито мороком і ретельно приховується. Відомо, що звільнили 124 людини, а в'їхали 122. Куди зникло двоє – невідомо. У місцевих Telegram-каналах пишуть, що додому їх не відпускають через перевірки щодо можливого вербування Службою безпеки України. Також їм заборонено зустрічатися з родичами і приймати будь-які передачі. У "ДНР" ширяться чутки, що звільнених катують", – повідомив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в процесі якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. До України повернулися 76 осіб.

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