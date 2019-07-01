"Зайцева змінює тактику": потерпілі в ДТП зважилися на відчайдушний крок із Зеленським

Потерпілі у справі про смертельну аварію в Харкові на Сумській намір звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням не допустити безкарності для засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Про це повідомила в Facebook журналістка Тетяна Доцяк. За її словами, главу держави попросять тримати суд на особистому контролі.

Так, Доцяк звернула увагу на те, що обидва фігуранти справи отримали максимальне покарання, однак вирок не набрав чинності.

Зеленський і Зайцева

"Геннадій Дронов свою провину не визнав тоді, не визнає і зараз. І просить звільнити його від покарання. Олена Зайцева вину визнавала, зі слідством співпрацювала і навіть хотіла відшкодувати збитки потерпілим. Але, як виявилося, лише на словах – постраждалі впевнені – визнання провини – було тільки стратегією адвоката, щоб уникнути відповідальності. Стратегією, яка завдяки контролю суспільства, не спрацювала", – зазначила вона.

За словами Доцяк, потерпілі впевнені, що Зайцева змінює тактику, оскільки в апеляційній скарзі написала, що головна вина лежить не на ній, а на Дронові, та вже з четвертим адвокатом подала апеляційну скаргу, в якій просить застосувати до неї мінімальне покарання – 5 років з відстрочкою покарання, тобто, "умовно".

"Умовно" за шалену швидкість, "опіати", за те, що навіть не гальмувала, щоб уникнути зіткнення. За 6 загиблих і 6 постраждалих. За скалічені долі тих, хто вижив і родичів загиблих. Це обурює найбільше", – підкреслила журналістка.

Доцяк також анонсувала прес-конференцію потерпілих, яка відбудеться 4 липня в медіа-центрі "Накипіло" на площі Свободи 7/9 в Харкові. В її ході вони підпишуть звернення до президента і поспілкуються з журналістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/ч.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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