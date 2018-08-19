"Зайцева в Сумах": з'явилися відео та деталі страшної ДТП з поліцією. 18+

Автомобіль патрульної поліції, який збив пішоходів у Сумах, включив сирену лише за 15 метрів до переходу.

Про це йдеться на сторінці спільноти "Наш Харків" в Facebook, де було опубліковано перше відео з місця аварії.

"Зайцева" в Сумах. Тільки що поліцейські знесли машину і ще 5 осіб на пішохідному переході. За словами очевидців - включили за 15 метрів перед пішохідним мигалки і пішли на таран", - написано в повідомленні.

Відзначимо, авто поліції зіткнулося з Аudi близько 14:30 на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська. Спочатку була інформація про те, що в результаті ДТП постраждали 4 пішоходи і дівчина-патрульна.

На аварію також відреагувало обласне управління нацполіціі, повідомивши про початок розслідування. "Керівництво Сумського відділу поліції звертається до очевидців даної пригоди та водіїв, які зафіксували подію на відеореєстратори, звернутися до Сумського відділу поліції і дати свідчення", - написано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня на вулиці Сумській в Харкові сталася резонансна ДТП, в результаті якої загинули 5 осіб, ще одна померла в лікарні і ще 6 отримали травми різного ступеня тяжкості. Суд заарештував учасників - Олену Зайцеву і Геннадія Дронова.

У липні в справі не змогли знайти ключового свідка - лікаря-нарколога, яка проводила перше обстеження Зайцевої і виявила сліди наркотиків в її крові. Однак 31 числа з'явився висновок МОЗ про наявність в крові наркотиків у підозрюваної.