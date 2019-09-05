Зайцева схитрувала? Сплив скандальний нюанс про віп-в'язницю

Олена Зайцева, засуджена до 10 років позбавлення волі після ДТП на вулиці Сумській в Харкові, має відбувати покарання в колонії, а не виправній установі.

Про це повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва на своїй сторінці в Facebook. Вона підкреслила, що у виправні установи відправляють за інші злочини.

"Визначення виду колонії та порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк регулюється відповідним положенням, затвердженим Наказом Мін'юсту України № 680/5 від 27.02.2017 р .. Згідно п. 11 р 2 цього положення, в установах відкритого типу (виправний центр) відбувають покарання особи, засуджені до обмеження волі (це ст. 61 КК України). Нагадаю ще раз, Зайцева позбавлена волі (це ст. 63 КК України)", – підкреслила Матвєєва.

Вона додала, що між обмеженням і позбавленням волі – величезна різниця.

"При визначенні міста, де буде "сидіти" Зайцева, повинні врахувати, що вона дівчина, засуджена вперше за злочин, який вважається вчиненим з необережності, але засуджена саме до позбавлення волі (тобто ізоляції) на 10 років за тяжкий злочин", – підсумувала адвокат.

Матвєєва направила СІЗО адвокатський запит, чи дійсно Зайцева знаходиться в Покровському виправному центрі №79, а Дронов в колонії №29.

"У разі підтвердження інформації будемо з'ясовувати, за якими критеріями і хто саме вибирав для Зайцевої саме цю установу відбування покарання", – сказала адвокат.

Учреждение, где сидит Зайцевой Скриншот

Учреждение, где сидит Зайцевой Скриншот

Учреждение, где сидит Зайцевой Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зайцева буде відбувати ув'язнення не в колонії, а у виправній установі, мало схожому на в'язницю. З'явилися відео і фото з виправної установи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!