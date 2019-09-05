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5 вересня • оновлено в 07:48
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/ Розслідування

Зайцева схитрувала? Сплив скандальний нюанс про віп-в'язницю

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Олена Зайцева, засуджена до 10 років позбавлення волі після ДТП на вулиці Сумській в Харкові, має відбувати покарання в колонії, а не виправній установі.

Про це повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва на своїй сторінці в Facebook. Вона підкреслила, що у виправні установи відправляють за інші злочини.

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"Визначення виду колонії та порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк регулюється відповідним положенням, затвердженим Наказом Мін'юсту України № 680/5 від 27.02.2017 р .. Згідно п. 11 р 2 цього положення, в установах відкритого типу (виправний центр) відбувають покарання особи, засуджені до обмеження волі (це ст. 61 КК України). Нагадаю ще раз, Зайцева позбавлена волі (це ст. 63 КК України)", – підкреслила Матвєєва.

Вона додала, що між обмеженням і позбавленням волі – величезна різниця.

"При визначенні міста, де буде "сидіти" Зайцева, повинні врахувати, що вона дівчина, засуджена вперше за злочин, який вважається вчиненим з необережності, але засуджена саме до позбавлення волі (тобто ізоляції) на 10 років за тяжкий злочин", – підсумувала адвокат.

Матвєєва направила СІЗО адвокатський запит, чи дійсно Зайцева знаходиться в Покровському виправному центрі №79, а Дронов в колонії №29.

"У разі підтвердження інформації будемо з'ясовувати, за якими критеріями і хто саме вибирав для Зайцевої саме цю установу відбування покарання", – сказала адвокат.

Учреждение, где сидит Зайцевой

Учреждение, где сидит Зайцевой

Скриншот

Учреждение, где сидит Зайцевой

Учреждение, где сидит Зайцевой

Скриншот

Учреждение, где сидит Зайцевой

Учреждение, где сидит Зайцевой

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зайцева буде відбувати ув'язнення не в колонії, а у виправній установі, мало схожому на в'язницю. З'явилися відео і фото з виправної установи.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна
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