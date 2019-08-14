Зайцева різко змінила тактику у суді: що трапилося

Захист Олени Зайцевої, яка скоїла масштабну летальну ДТП у Харкові, заявила про зміну апеляційної скарги. У середу, 14 серпня, почався розгляд апеляцій учасників аварії на вулиці Сумській – Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Як повідомляє "Медіапорт", адвокат винуватиці ДТП вже не просить скасувати вирок і призначити новий розгляд.

Олена Зайцева "Медіапорт"

За словами захисниці Зайцевої Юлі Плетньової, підсудна не знімає із себе провини, але її вина полягає "тільки у перевищенні швидкості руху". На думку захисту, судом проігноровано ступінь провини Зайцевої. Плетньова вважає, що вина Зайцевої значно менша за вину Дронова, отже це впливає на суму відшкодування збитків потерпілим, яка, на думку суду, має бути не солідарною, а частковою.

Також адвокат Зайцевої заявила, що суд першої інстанції допустив неконкретику, а саме не встановив, на яке саме світло світлофора виїхали і Дронов, і Зайцева, за який саме склад злочину засуджено Зайцеву.

Адвокат Зайцевої Юлія Плетньова "Медіапорт"

Крім усього, Плетньова кілька разів наголосила, що це автомобіль Дронова протаранив автомобіль Зайцевої. Більше того, вона сказала, що обвинувачена не може пройти належного лікування в умовах СІЗО.

У зв'язку з цим захист Зайцевої попросив пом'якшити покарання до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки і звільнити від основного покарання, встановивши іспитовий термін. Відшкодування встановити для Зайцевої на рівні 30%, для Дронова – 70%. Зайцева погодилася з думкою свого адвоката.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!