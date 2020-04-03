Зайцева і Дронов сидітимуть 10 років: Верховний суд поставив крапку в справі

Олена Зайцева і Геннадій Дронов, яких засудили до 10 років в'язниці за загибель десятьох осіб у смертельному ДТП в Харкові, будуть відбувати повний термін покарання.

Таке рішення було ухвалено Верховним судом України за підсумками засідання 3 квітня. Зокрема, суд розглянув касаційні скарги засуджених і відмовив в їх задоволенні (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Зайцева і Дронов "Українська правда"

"Верховний Суд ухвалив: вирок Київського районного суду міста Харкова від 26.02.2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року щодо Зайцевої Олени Олегівни та Дронова Геннадія Олексійовича залишити без зміни, а касаційні скарги їх захисників-адвокатів Плєтньової Юлії Володимирівни та Токарева Геннадія Володимировича без задоволення. Постанова Верховного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає", – зазначив головуючий.

Наразі відомо, що повний текст постанови суд оголосить 8 квітня 2020 року о 16:00. Засідання 3 квітня відбувалося у режимі відеоконференції.

Нагадаємо, Зайцева брати участь в суді не захотіла. Її адвокатка до Верховного суду також не з'явилася. Що стосується Дронова, то він включився по відеоконференції з колонії, а його адвокат прибув до суду.

Нові адвокати Зайцевої заявляли, що їх підзахисна нібито ні в чому не винна на відміну від Дронова. Також адвокати Зайцевої стверджували, що суд не врахував її вік і важкі захворювання.

Захист Дронова, в свою чергу, наполягав на тому, щоб справу повернули до суду першої інстанції, фактично почавши новий розгляд.

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