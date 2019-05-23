"Заїхали у руки ворога!" Помічено показовий нюанс невдалої операції ЗСУ на Донбасі

Здача у полон восьми українських бійців на Донбасі – це демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни.

На цей нюанс звернув увагу військовий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook. За його словами, українські військові "самі заїхали у руки ворога".

"Військові у фронтовій зоні сідають в машину, але... не беруть із собою зброї! На війні, без зброї. Вісім осіб. Вони не в змозі запропонувати маршрут. Не вивчають взаємодію з іншими частинами, і які блок-пости вони повинні проїхати. Вони, ймовірно, керувалися навігатором, ну, буває, заплуталися. Але ж вони проїхали два наших блок-пости два! І чомусь не запитали дорогу, не уточнили обстановку", – обурився він.

ЗСУ на Донбасі "Трибун"

Бутусов назвав дану ситуацію жахливою і абсурдною. "Сподіваюся, службове розслідування буде об'єктивним. Людей треба рятувати, їх життя важливіші за все, але, на жаль, наших полонених ворог швидко не віддає, як показує практика. Не можна допустити повторення таких же сумних випадків", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Уранці 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил України потрапили у полон у зоні бойових дій на Донбасі.

Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".

Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили у полон, не виконували ніяких бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

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