Звільнився і пішов вбивати ФСБшників: що відомо про луб'янського стрільця

Стрільцем у Москві на Луб'янці, який вбив одного працівника ФСБ і поранив п'ятьох осіб, виявився такий собі Євген Манюров. Він був відлюдькуватим, спілкувався з арабами, працював у охоронних фірмах і вчився стріляти.

OBOZREVATEL зібрав усе, що відомо про напад на Луб'янській площі.

Хто такий луб'янський стрілець?

39-річний Євген Манюров виявився жителем підмосковного Подольська. Як повідомив канал Baza, Манюров вів досить замкнений спосіб життя. За словами його матері, останнім часом він працював відразу в декількох охоронних фірмах, але за кілька місяців до стрілянини всюди звільнився. Вона сама дізналася про це випадково, коли зателефонувала його колезі 19 грудня, в день розстрілу на Луб'янці, з'ясувати, чому її син затримується.

Євген Манюров, луб'янський стрілець rbc.ru

Раніше Манюров займався рукопашним боєм і боксом, добре знав англійську. Але ніяких друзів або жінки у нього не було. Сусіди зауважують, що Євген був дивною людиною, відлюдькуватою, ні з ким не спілкувався, весь час ходив у камуфляжі. На сторінці хлопця з такими самими даними у VK зазначено, що він навчався в Російському державному університеті правосуддя. Також він може бути присутній у списку слухачів Вищої школи економіки. Серед його підписників у соцмережі здебільшого дивні підлітки.

Манюров не пив, не курив. Але останнім часом був збуджений. За словами його матері, він спілкувався англійською телефоном з якимись арабами.

Також він кілька років захоплювався стрільбою, відвідував стрілецький клуб. Хоча тренер стверджує, що ходив він до них місяці три, стріляв погано, але завжди тренувався в чорній куртці з капюшоном.

Євген Манюров

У квартирі Манюрова знайшли сім стволів, щоправда, усі були офіційно зареєстровані. Серед них газова, травматична, гладкоствольна й нарізна зброя.

За словами батька Євгена, з яким він спілкувався рідко, син все ж таки зустрічався з якоюсь жінкою, але розійшовся. Також Євген розповідав йому про роботу в посольстві ОАЕ, а батько помітив, що у того навіть з'явився східний акцент.

Також, за даними Baza, з початку 2000-х Манюров працював у різних приватних охоронних компаніях, серед них "Рік плюс", "ВМС-Нікас" і "ДСЛ Євразія", а також "Вимпел-резерв", яка виступає засновницею асоціації ветеранів та працівників розвідки "Вимпел союз".

Луб'янка, 19 грудня Медуза

Чому стріляв

Поки що немає офіційної версії, чому Манюров влаштував стрілянину. Відпрацьовується робоча версія "про злочин терористичної спрямованості". Стрілянина на Луб'янці розслідується як замах на життя працівника правоохоронних органів. Статтю про теракт можуть долучити в крайньому разі.

Російські ЗМІ зі слів очевидців повідомляють, що нібито під час стрілянини Манюров вигукував якісь гасла, характерні для прихильників організації "Ісламська держава". Зараз перевіряються зв'язки стрільця, чи не був він причетний до терористичних груп.

Напад було скоєно в день, коли президент РФ Володимир Путін давав велику пресконференцію, також того самого дня Путін перебував у Кремлівському палаці на концерті з нагоди Дня ФСБ, який зазначається 20 грудня.

Під час перестрілки Скрін відео

Що сталося в центрі Москви

У четвер, 19 листопада, приблизно о 18:00 в районі Кузнецького мосту з'явився чоловік у чорному одязі й із капюшоном на голові. Він тримав у руках зброю і відкрив вогонь по співробітниках ДАІ.

Пізніше повідомлялося, що нападників було троє, однак це не підтвердилося. Стрілець підійшов до приймальні ФСБ, відкрив вогонь, потім пробіг приблизно 300 м до кінця вулиці Кузнецький міст, повернув на площу Воровського, періодично стріляючи знову. Потім стрілок забарикадувався в будівлі №2 на Великій Луб'янці. Звідти він відстрілювався, приблизно о 19:15 він був убитий.

Скрін відео

Весь цей час Путін був на концерті. Як наголошується у росЗМІ, російські телеканали у четвер увечері лише згадали про стрілянину на Луб'янці.

Під час стрілянини на Луб'янці була інформація, що під час нападу загинув працівник ДАІ Ілля Фісенко. Пізніше ця інформація зникла. А ФСБ заявило, що загинув один їхній працівник. Також іще один ФСБшник поранений, це 35-річний Костянтин Однолітков. Він десять років служить в органах, має звання майора. У нього сім'я і 4-річний син. Лікарі кажуть, що стан його стабільний.

Всього поранено п'ять осіб, серед них одна цивільна. У неї поранення неважкі – куля зачепила ногу.

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