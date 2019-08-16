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Захоплював Крим: СБУ викрила російського агента на півострові

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Контррозвідка СБУ розсекретила керівника Управління ФСБ РФ в анексованому Криму, який замовляв убивства бізнесменів і брав активну участь у захопленні півострова.

Йдеться про громадянина Росії, генерал-лейтенанта Леоніда Михайлюка, якого направили до Криму в листопаді 2018 року, передає "ТСН".

Як стало відомо, до приїзду в Севастополь Михайлюк керував відділом боротьби з тероризмом і очолював УФСБ РФ у Калінінградській області. Після призначення він разом із 14 співробітниками прибув на півострів.

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Леонід Михайлюк

Леонід Михайлюк

СБУ

У 1999 році в російських ЗМІ було опубліковано аудіозапис, на якому генерал "замовляв" убивство чотирьох бізнесменів. Після підтвердження, що голос належав саме йому, Михайлюка посадили під варту, а після звільнення він почав переховуватися і був оголошений у всеросійський розшук.

Леонід Михайлюк

Леонід Михайлюк

Скріншот з відео

У 2001 році головний свідок у згаданій справі за дивних обставин був убитий, що дозволило Михайлюку уникнути покарання. Незабаром також загадково помер відомий російський журналіст Юрій Щекочихін, який у 2001 році публікував матеріали про вбивство свідка у справі Михайлюка.

Нещодавно на Кремль-ТВ також показали сюжет про "спецоперацію" співробітників УФСБ РФ у Республіці Крим та м. Севастополь, в якому вихваляли Михайлюка.

"Сюжет розповідає "ватному обивателю" про "таємну спецоперацію ФСБ", яка проводилася виключно з благою метою заради особи, яку називають не інакше як "Мудрим учителем, старшим товаришем і братом", "чесним, справедливим і правильним", "мужнім, відважним і цілеспрямованим, який змушує всіх особистим прикладом рухатися тільки вперед", "найчудовішою людиною", – цитує пропагандистів "ТСН".

Леонід Михайлюк

Леонід Михайлюк

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контррозвідка СБУ розсекретила російського найманця "Сєдого", який керував загоном спецпризначення в "ЛНР", що вбивав ватажків "республіки".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Служба безпеки України ФСБ
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