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27 вересня • оновлено в 18:40
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Захоплювали землі і заводи: в Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

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Служба безпеки України спільно з кіберполіцією та слідчими Нацполіціі і Генпрокуратурою припинила діяльність масштабного організованого угруповання.

Протягом декількох років воно займалося рейдерським захопленням цінної нерухомості і заводів по всій території України за допомогою хакерських проникнень в реєстри, повідомила прес-служба СБУ.

За даними відомства, п'ять років тому житель Києва, який займався хакерськими атаками на держреєстри, створив угруповання з колишніх працівників органів державної виконавчої служби, юристів, держреєстраторів і висококваліфікованих хакерів.

За грошову винагороду від $1 000 до 50 000 члени групи виконували замовлення як приватних осіб, так і рейдерських угруповань. Зловмисники перереєстрували рухоме і нерухоме майно, незаконно знімали або накладали арешт, забезпечували незаконну передачу корпоративних прав.

Захоплювали землі і заводи: в Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

У Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

Захоплювали землі і заводи: в Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

У Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

Захоплювали землі і заводи: в Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

У Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

Захоплювали землі і заводи: в Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

У Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

Захоплювали землі і заводи: в Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

У Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

Захоплювали землі і заводи: в Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

У Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

Захоплювали землі і заводи: в Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

У Києві накрили угруповання хакерів-рейдерів

Втручання в базу даних реєстрів, за версією слідства, починалося з розсилки на електронні адреси нотаріусів фішингових листів. Наприклад, від якогось важливого адресата. Скажімо, податкової. Такі листи містили вкладений файл зі шкідливим софтом. З його допомогою учасники групи отримували доступ до електронного цифрового ключа користувача і паролю.

Після відкриття електронних листів зловмисники викрадали логіни і паролі, ключі доступу. Це давало їм можливість дистанційно керувати комп'ютером і передавати файли на сервер в мережі "Інтернет".

Потім, використовуючи отримані інструменти доступу, хакери несанкціоновано проводили незаконні реєстраційні дії. Правоохоронці провели спецоперацію з припинення рейдерського захоплення зловмисниками мережі автозаправок.

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Проведено майже 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання та автотранспорту фігурантів справи.

В ході слідчих дій вилучено мобільні термінали, комп'ютерну техніку, банківські картки з доказами протиправної діяльності. Отримані докази стали підставою для процесуального затримання чорних реєстраторів в Києві згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. При цьому члени угруповання чинили активний опір правоохоронцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хакери здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ "Перший український міжнародний банк", що завдало значної шкоди банківській установі.

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Україна
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