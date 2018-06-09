Захоплять усю акваторію: Україна попередили про нову загрозу з Азовського моря

Незаконні дії РФ в Азовському морі можуть привести до того, що росіяни візьмуть під контроль всю його акваторію - аж до українського узбережжя.

Про це йдеться у статті ZN.UA. Автор акцентує увагу на необхідності негайно денонсувати Договір між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

"За великим рахунком мова йде про поступове взяття під контроль усієї акваторії Азовського моря - аж до українського узбережжя, адже судна і кораблі України і Росії можуть вільно заходити у внутрішні води, а 12-мильна зона територіальних вод України в Азові не відведена", - сказано в публікації.

У той же час заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль пояснила, що всі без винятку протиправні дії РФ в Азовському морі вже є предметом правового спору, який триває кілька років і сьогодні розглядається відповідним судом.

"Предметом спору, нагадаю, є порушення наших суверенних прав у Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці, гарантованих Конвенцією ООН з морського права", - сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання. 24 травня військові РФ затримали два судна - під болгарським і турецьким прапорами біля Бердянська.

У Держприкордонслужбі тоді також заявили, що судна не затримували, а лише оглянули .

5 червня стало відомо, що Військово-морські сили Збройних сил України закрили три ділянки Азовського моря до 1 вересня для проведення заходів з бойової підготовки.