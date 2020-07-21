Захоплення заручників у Луцьку: у місті з'явилися БТР і снайпери, дороги перекрито. Фото
У вівторок, 21 липня, центр Луцька виявився перекритим поліцією через чоловіка, який узяв у заручники 20 пасажирів автобуса.
Як повідомляє "Конкурент", правоохоронці не пропускають до місця НП авто та місцевих жителів. До центру міста прибув БТР Національної гвардії України. Також відомо, що снайпери розмістилися на даху будівлі біля місця події.
Поліція оточила Театральну площа міста. Громадський транспорт у місті зупинили. Тролейбуси припинили свій рух, а маршрутки рухаються по інших вулицях.
Як пише "Волинь 24", містян до центру міста не пропускають, пояснюючи, що "там стріляють". Також на місце події прибули авто рятувальників і пожежна машина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Луцька невідомий чоловік узяв у заручники 20 пасажирів автобуса й погрожував підірвати його.
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